Очередной провал грунта случился в Краснодаре

В краснодарской столице часть Московской улицы обвалилась из-за ветхих коммуникаций. Из-за происшествия пришлось изменить расписание и маршруты трамваев, а также пустить дополнительный автобус.

Московская улица в Краснодаре в очередной раз ушла под землю из-за провала грунта. Маршрут и расписание трамваев изменено, передали в городском департаменте транспорта.

«Из-за провала грунта на улице Московской поменялась схема движения общественного транспорта. Трамвайный маршрут №1 не будет работать, маршрут №8 следует до конечной остановки "улица 40-летия Победы»

- департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара

Также изменился маршрут нескольких других трамваем. В работу вступил временный автобус.

Из-за этого мэр города Евгений Наумов поручил полностью заменить канализационный коллектор на Московской улице, чтобы избежать повторных обрушений грунта. Ныне существующий водопровод на этом месте был построен еще в 1962 году.