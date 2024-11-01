Краснодарский трамвай уйдет под землю

Стали известны некоторые пункты десятилетнего генплана развития Краснодара, который сегодня приняли на своем заседании депутаты городского собрания – так, в столице Кубани появится маршрут подземного трамвая длиной в 30 километров.

Депутаты городского собрания Краснодара сегодня утвердили проект по созданию линии подземного скоростного трамвая общей протяженностью 30 км – это будет сделано в рамках изменений генерального плана Краснодара, рассказала замглавы краевой столицы Надежда Панаетова, пишет "Коммерсант - Кубань".

Цель проекта - снижение нагрузки на городские дороги и улучшение транспортной инфраструктуры, уже не справляющейся с выросшим потоком автомобилей.

Для нового вида городского общественного транспорта планируют построить линии с 18 остановками. Известно, что подземный трамвай свяжет вокзал Краснодар-1, улицы Красную, имени 40-летия Победы и район Новознаменский. Для удобства пассажиров будет проработана система пересадочных узлов, связанная с маршрутами городской электрички.