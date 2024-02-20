Порт Новороссийск нарастит отгрузку зерна

К 2027 году "Новороссийский зерновой терминал" почти удвоит мощности по отгрузке зерна из автомобильного благодаря новой очереди терминала, строящейся по проекту "Авто1500".

Кубанское ООО "Новороссийский зерновой терминал" планирует к 2027 году нарастить мощности по отгрузке зерна с автотранспорта с нынешних 6,5 до 11 млн т, сообщил управляющий директор НЗТ Владислав Жуков.

"НЗТ ведет строительство новой очереди терминала по проекту "Авто1500". Его цель - увеличить объемы перевалки зерна с автомобильного транспорта на 1,5 млн т в год"

- Владислав Жуков

Сейчас на предприятии ведется строительство новой очереди терминала – это приемное сооружение для большегрузов с зерном на два проезда мощностью 800 т/ч, а также шесть силосных башен для хранения зерна общей емкостью 70 тыс т и конвейер, который будет доставлять зерно до терминального комплекса со скоростью 1,6 тыс т/ч, передает "Интерфакс".

Под новый конвейер будут адаптирована и "морская" часть терминала – там смонтируют новую судопогрузочную машину с аналогичной мощностью, 1,6 тыс т/ч.

Впрочем, этим работа по стратегической программе развития НЗТ не ограничится – на очереди проект "ЖД5000", который позволит увеличить прием зерна с железнодорожного транспорта до 5 млн тонн в год, и "Новая пристань" – это строительство совместно с "Новороссийским комбинатом хлебопродуктов" двух новых глубоководных причалов, добавил Жуков.