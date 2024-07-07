Россия заняла первое место по поставкам зерна в Турцию

До того, как Турция отказалась от ввоза импортной пшеницы, Россия с начала января успела ввезти в страну на 11% больше пшеницы, чем в прошлом году. У других лидеров по поставкам показатели значительно снизились.

Ввоз зерна из России в Турцию увеличился до максимальных $140,3 млн (12 млрд рублей) с начала этого года. Это произошло до того, как Анкара отказалась от импорта пшеницы из-за границы, рассказали в турецкой таможенной службе.

Турция запретила ввоз в страну пшеницу и зерно из-за границы с 21 июня по 15 октября 2024 года. Решение было принято для защиты местных фермеров на период сбора урожая.

Россия успела ввезти в Турцию на 11% больше пшеницы, чем в прошлом году. Так она стала единственным крупным поставщиком зерна. У Украины, которая всегда была в лидерах, экспорт сократился в 8 раз и снизился до $2,1 млн (178,8 млн рублей).