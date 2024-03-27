Урожай озимой пшеницы на Кубани попал в российскую Книгу рекордов

Нынешний урожай озимой пшеницы "Школа", созданной кубанскими селекционерами и собранной в Тбилисском районе Кубани, попал в Книгу рекордов РФ с небывалой урожайностью, написал в своем Telegram-канале глава региона.

Аграрии Тбилисского района в хозяйстве имени Шевченко собрали озимую пшеницу с рекордной для страны урожайностью - 109,7 центнера с гектара, написал в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

"Такой высокий показатель получен с сорта кубанской селекции "Школа", выведенного при непосредственном участии Героя труда России Людмилы Беспаловой. Этот результат занесен в Книгу рекордов России. Отечественные сорта и кубанские селекционные технологии являются самыми лучшими в стране"

- Вениамин Кондратьев

Глава региона высоко оценил работу кубанских селекционеров, которые постоянно работают над улучшением урожайности зерновых, отметив, что сейчас около половины озимой пшеницы, выращиваемой в России – это сорта, выращенные в краснодарском Национальном центре зерна имени П.П.Лукьяненко.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", уборочная страда на Кубани стартовала две недели назад, 23 июня - на поля вышли более 40 тыс сельхозмашин, в том числе более 7,5 тыс комбайнов. Аграриям края предстояло убрать озимую пшеницу со 1,6 млн гектаров, и в начале кампании урожайность по краю составляла 62,5 ц/га.