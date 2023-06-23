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На Кубани стартовала уборочная страда

На Кубани стартовала уборочная страда
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Краснодарский край на этой неделе приступил к уборочной кампании. На полях задействовано более 40 тыс сельхозмашин, в том числе более 7,5 тыс комбайнов. Уже намолочено 227 тыс тонн пшеницы.

Аграрии Кубани приступили к уборке озимой пшеницы, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Им предстоит убрать хлеб со 1,6 млн гектаров, и первыми к уборочной страде приступили хозяйства Павловского, Выселковского, Гулькевичского, Динского, Приморско-Ахтарского и Красноармейского районов – только за минувшие сутки они убрали урожай с 1,3 тыс га, намолотив 8 тыс т зерна. В среднем урожайность по краю составляет 62,5 ц/га, передает "Интерфакс".

Также параллельно с пшеницей ведется уборка ячменя, всего на полях работает свыше 40 тыс сельхозмашин, в числе которых более 7,5 тыс комбайнов.

Напомним, в минувшем году с учетом риса земледельцы края собрали 15,1 млн т зерновых колосовых и зернобобовых культур, в том числе - 10,7 млн т пшеницы, что стало рекордом за всю историю края.

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