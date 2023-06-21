Садоводы Кавказа получат средства на развитие отрасли

Опубликовано: 15:07, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Садоводы Северного Кавказа и Юга России наравне с другими аграриями получат на развитие своих хозяйств серьезные финансы - Юго-Западный банк Сбербанка России уже выделил им необходимые средства.

Юго-Западный банк Сбербанка России направил 4,5 млрд рублей на развитие садоводства на Северном Кавказе, рассказал сегодня на международной выставке "PRO Яблоко 2023", проходящей в ставропольских Минеральных Водах, председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

"Мы уже профинансировали реализацию проектов, что касается в области садоводства – это порядка 4,5 млрд рублей. Это - и Карачаево-Черкесия, и Кабардино-Балкария, и Краснодарский край, и Ставрополье, и Дагестан. Это - хранилища, соответственно, плодов и ягод, ну и развитие садоводства", - рассказал Песенников, передает "Интерфакс".

В целом на Юге России портфель банка составляет больше 1 трлн рублей, порядка 30% составляет агропромышленный комплекс.

"Это чуть больше 300 млрд рублей. Ну а на садоводство - уже больше 18 млрд рублей"

- Анатолий Песенников

В банке считают садоводство перспективной отраслью, тем более, что 40% его кредитного портфеля - это субсидирование сельхозов, что особенно актуально сейчас, когда АПК взял курс на импортозамещение, - добавил банкир.