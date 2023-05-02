Минводы принимают трехдневную выставку инвестиций Кавказа

Опубликовано: 10:43, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ставропольских Минеральных Водах сегодня открывается трехдневная выставка инвестиций, которая станет новым примером взаимодействия государства и бизнеса ждя всех российских регионов.

Сегодня в Минеральных Водах открывается Кавказская инвестиционная выставка, она станет новой площадкой для взаимодействия между государством и бизнесом для развития инвестиционного потенциала регионов России, а ее участники смогут ознакомиться с современными тенденциями и перспективами развития инфраструктурных и инновационных проектов и программ.

"Молодежная повестка мероприятия затронет вопросы карьерного развития, молодежных сообществ и предпринимательства. Эксперты в формате наставничества поделятся положительными кейсами реализации кадрового и предпринимательского потенциала на региональном и федеральном уровне", - сообщили в пресс-службе Росконгресса, передает ТАСС.

В программе выставки - сессии и круглые столы, на которых обсудят развитие экономики регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), в том числе энергетику, молодежную политику, транспорт, ЖКХ. Главным мероприятием выставки станет пленарная сессия "Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона" и заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития с участием вице-премьера, куратора Северо-Кавказского федерального округа Александра Новака.

Сегодня, 2 мая, начнет работу выставочная экспозиция, стенды на которой представят Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, а также Абхазия и Южная Осетия. Центральное место в ней займет объединенный стенд института развития Кавказ.РФ, где будут представлены планы дальнейшего развития курортов Северного Кавказа и ключевые инвестпроекты региона.

Все стенды будет объединять концепция "Кавказ от моря до моря", географические и исторические объекты СКФО передадут колорит каждой республики.

Завтра, 3 мая, деловая программа будет посвящена виноградарству и виноделию, туризму, роли МТК "Север - Юг" для экономического развития территории. Это и перспективы создания Евразийского транспортного каркаса в контексте МТК "Север - Юг", и туризм как фактор привлечения, и межрегиональные маршруты как новый тренд укрепления сотрудничества.

Завершающий день, 4 мая, станет днем обсуждения вопросов молодежной политики, предпринимательства и стартапов.