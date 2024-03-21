Азербайджан увеличил импорт российской пшеницы

В 2023 году Азербайджан увеличил импорт пшеницы из России на 0,9%. В прошлом году Россия экспортировала зерно в Азербайджан более чем на $250 млн.

Азербайджан в 2023 году нарастил импорт российской пшеницы на 0,9% - до 1,1 млн тонн, сообщает пресс-служба Госкомстата Азербайджана.

В ведомстве заявили, что в прошлом году Россия экспортировала в Азербайджан зерно более чем на $250 млн.

Помимо этого, в 2023 году Казахстан поставил в Азербайджан 152,4 тыс т пшеницы на сумму $51,7 млн.

Стоит отметить, что 87% поставок пшеницы в Азербайджан в 2023 году пришлись на Россию, а оставшаяся часть – на Казахстан.

В прошлом году Азербайджан импортировал 1, 175 млн тонн пшеницы – на 9% меньше показателей 2022 года.