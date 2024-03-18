Баку продлил импорт российских продуктов с азербайджанскими стикерами

Российская продукция, описание и состав которой не переведены на азербайджанский язык, еще на три месяца, до 1 июля, будет импортироваться в Азербайджан с клейкими стикерами на азербайджанском.

Продукция российских предприятий, на упаковке которой отсутствует перевод на азербайджанский язык ее названия и состава, сможет импортироваться в страну до 1 июля текущего 2024 года – переходный период продлило Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

В то же время такие товары должны иметь клейкие стикеры на упаковке с переводом информации на азербайджанский язык, если это позволяет ее размер. Даже если из-за малых габаритов указать данные на нескольких языках невозможно, стикеры с переводом могут быть наклеены на упаковку, сообщает Россельхознадзор, передает Sputnik Азербайджан.

Тема особенно актуальна для российских производителей молока и молочной продукции, поскольку зачастую размесить дополнительную маркировку из-за габаритов самой упаковки просто невозможно, а клейкие стикеры помогут решить эту проблему, рассказали в Национальном союзе производителей молока России ("Союзмолоко").