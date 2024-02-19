Вестник Кавказа

Азербайджан привез в Россию свыше 25 млн штук яиц

Азербайджан привез в Россию свыше 25 млн штук яиц
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россельхознадзор предоставил данные по импорту яиц. Из Азербайджана в РФ было привезено порядка 25,3 млн штук яиц.

Азербайджанская Республика с начала ввоза куриных яиц в РФ осуществила поставки 25,3 млн штук продукции. Такую информацию распространил Россельхознадзор.

По данным ведомства из Турции на российские прилавки поступило порядка 12,3 млн штук.

Также сообщается, что экспорт продукции нарастила Беларусь. Республика стала лидером по поставкам куриных яиц в РФ. Белорусская продукция приехала в Россию в объеме 171,1 млн штук, что больше в 3 раза, чем за такой же период прошлого года.

Отмечается, что с начала этого года по состоянию на 13 марта яйца на российских прилавках подешевели на 3,4%.

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