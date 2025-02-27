Дворец шахмат в Тбилиси реконструируют

В столице Грузии выполнят реконструкцию Дворца шахмат. Здание является памятником советского модернизма.

В Тбилиси выполнят реконструкцию Дворца шахмат имени Гаприндашвили в парке Вере, сообщили в мэрии грузинской столицы.

Сообщается, что здание, построенное в 70-х годах прошлого столетия в стиле советского модернизма, серьезно обветшало. Разрушен основной зал строения, а также другие внутренние помещения.

На обновление сооружения, являющегося культурным памятником, направят почти 30 млн лари ($10,4 млн).

Отмечается, что работы по реконструкции должны завершиться до конца 2026 года.