Вестник Кавказа

Дворец шахмат в Тбилиси реконструируют

Дворец шахмат в Тбилиси реконструируют
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Грузии выполнят реконструкцию Дворца шахмат. Здание является памятником советского модернизма.

В Тбилиси выполнят реконструкцию Дворца шахмат имени Гаприндашвили в парке Вере, сообщили в мэрии грузинской столицы. 

Сообщается, что здание, построенное в 70-х годах прошлого столетия в стиле советского модернизма, серьезно обветшало. Разрушен основной зал строения, а также другие внутренние помещения. 

На обновление сооружения, являющегося культурным памятником, направят почти 30 млн лари ($10,4 млн). 

Отмечается, что работы по реконструкции должны завершиться до конца 2026 года.

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