Вестник Кавказа

Мэр Тбилиси поздравил матерей Грузии

Мэр Тбилиси поздравил матерей Грузии
© Фото: соцсети Кахи Каладзе
Поздравление с Днем матери получили женщины Грузии от мэра Тбилиси Кахи Каладзе. В этот день страна отдыхает.

Глава грузинской столицы Каха Каладзе направил поздравление матерям Грузии. Об этом он написал в своих соцсетях.

"Заслуга матери очень велика, и мы, дети, никогда не сможем отплатить ее тем же. Обычно мы осознаем, чего хотят родители для своего ребенка, немного позже, когда у нас самих появляются дети. Поэтому я очень хорошо понимаю отношение матери к своему ребенку"

- Каха Каладзе

Он пожелал грузинским матерям здоровья, долгой жизни и счастья.

Напомним, что День матери в Грузии празднуется 3 марта. Это официальный выходной в стране. Вместе с этим Грузия отмечает и 8 марта. В этот день страна также отдыхает.

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