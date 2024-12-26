Мэр Тбилиси поздравил матерей Грузии

Поздравление с Днем матери получили женщины Грузии от мэра Тбилиси Кахи Каладзе. В этот день страна отдыхает.
Глава грузинской столицы Каха Каладзе направил поздравление матерям Грузии. Об этом он написал в своих соцсетях.
"Заслуга матери очень велика, и мы, дети, никогда не сможем отплатить ее тем же. Обычно мы осознаем, чего хотят родители для своего ребенка, немного позже, когда у нас самих появляются дети. Поэтому я очень хорошо понимаю отношение матери к своему ребенку"
- Каха Каладзе
Он пожелал грузинским матерям здоровья, долгой жизни и счастья.
Напомним, что День матери в Грузии празднуется 3 марта. Это официальный выходной в стране. Вместе с этим Грузия отмечает и 8 марта. В этот день страна также отдыхает.