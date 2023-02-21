Вестник Кавказа

Грузия отмечает День матери 2025

Грузия отмечает День матери 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии наступил День матери. В честь праздничной даты в стране объявили нерабочий день. В конце текущей недели женское население Грузии ждет еще один праздник.

В Грузии 3 марта отмечается День матери, впервые праздник отметили в 1991 году.

День матери – государственный праздник, сегодня в Грузии нерабочий день.

Отметим, что на этой неделе жительницы Грузии также отметят 8 Марта – Международный женский день.

Как в Грузии появился праздник День матери? Изначально он был задуман как замена 8 Марта. Новый праздник учредили по решению первого президента Звиада Гамсахурдия. Второй президент Эдуарде Шеварднадзе вернул Женский день в календарь праздничных дней после десятилетнего перерыва. При этом сохранился и День матери.

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