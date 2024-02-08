Символ 8 марта – мимоза, которая на самом деле акация

Главный цветочный символ 8 марта со времен СССР – ярко-желтые ароматные цветы мимозы. Они начинают появляться на российских прилавках магазинов с февраля, как самый ранний предвестник приближающейся весны.

Мимоза – нежный и романтичный цветок, который стал символом Международного женского дня с середины прошлого века. Сложное в транспортировке и неприхотливое в уходе растение, которое многие любят за аромат и ассоциацию с приходом весны.

Ходят легенды, что в честь этого цветка был назван слоеный салат "Мимоза". Именно ярко желтые соцветия стали вдохновением для финального штриха в рецепте – украшения яичным желтком.

© Фото: commons.wikimedia/Анна Вербицкая

Даже Булгаков в своем бессмертном произведении "Мастер и Маргарита" упоминал мимозу, как символ весны.

"Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы!"

– Михаил Булгаков, "Мастер и Маргарита"

И все же отвратительными эти цветы нельзя назвать, что бы ни говорил Мастер.

Правда, в названии растения произошла путаница, и сейчас под видом мимозы продается совершенно другое, но не менее красивое растение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда начинается сезон мимозы?

Цветение мимозы на Черноморском побережье начинается с января и продолжается до середины марта.

Первые цветы из Абхазии начинают привозить с конца января и начала февраля.

В 2024 году первую мимозу привезли из Абхазии в Россию 2 февраля. За первые две недели поставок на российские прилавки попали больше 27 т цветов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где сейчас цветет мимоза?

Цветущую мимозу с начала января по март можно найти в Сочи и Абхазии.

К сожалению, не на каждой улице черноморского курорта можно встретить это цветущее дерево. Но местные жители и осведомленные туристы знаю несколько локаций, где можно насладиться ароматом и видом мимозы.

Места, где произрастает мимоза в Сочи:

приморская набережная;

завокзальный мемориал;

территория санатория имени Орджоникидзе;

орнитологический парк в Адлерском районе;

курортный городок в Адлере;

Сочи Парк отель в Сириусе;

Имеретинская набережная.

© Фото: commons.wikimedia/Кшиштоф Зиарнек, Кенрайз

Когда начинает все цвести в Абхазии?

Период цветения мимозы в Абхазии начинается примерно одновременно с сочинским побережьем.

Пиком ее цветения считается середина февраля. В это же время начинают зацветать первоцветы – подснежники, примулы, цикламены, зимовники.

Полоса цветения начинается от моря, где воздух прогревается быстрее, и поднимается выше в горы. На высоте 1700 метров последние первоцветы можно найти в середине июня.

© Фото: commons.wikimedia/Рузитаа

Почему нельзя продавать мимозу?

Итак, с мимозой достаточно часто происходит путаница. Помимо того, что она оказалась вовсе не мимозой, а акацией, несколько лет назад выяснилось, что в России запретили ввоз мимозы. Вот только речь идет совсем не о желтых соцветиях, а о мимозе хостилис, которая чаще всего произрастает в Мексике и Бразилии.

Растение в своем составе имеет вещества, которые воздействуют на психику, поэтому оно было внесено в перечень запрещенных к транспортировке предметов.

Почему именно мимозы на 8 Марта?

В начале прошлого века после ряда митингов за права женщин, прокатившихся по Америке и Европе, в царской России установили празднование Международного дня работниц. После двадцатого года он был переименован в Международный женский день.

По одной из версий мимоза стала символом празднования 8 марта с подачи Надежды Крупской, жены Владимира Ленина. Она считала, что лучший подарок для женщины, – это цветы.

В послевоенное время мимоза была самым доступным цветком, который произрастал на Черноморском побережье и зацветал одним из первых, как раз к празднованию Международного женского дня. Позволить такой подарок мог каждый советский гражданин.

© Фото: Creative Commons 2.0

Что продают под видом мимозы?

Ярко-желтые пушистые соцветия, хоть отдаленно и напоминают настоящую мимозу, но отнюдь ей не являются.

Дерево, на котором произрастают цветы, именуемые в России мимозой, называется акацией серебристой из подсемейства Мимозовых. Первый куст этого дерева был завезен в Россию из Австралии и посажен в конце 19 века.

Настоящая же мимоза имеет небольшие круглые соцветия розового цвета. Полное название – мимоза стыдливая – она получила из-за того, что при прикосновении к ее листьям они начинают складываться. Дерево произрастает на территории Африки, Северной Америки и Азии.

© Фото: Creative Commons 2.0

Откуда привозят мимозу в Россию?

Чаще всего российские цветочники получают абхазскую мимозу. Транспортируют ветки по-особому – их герметично упаковывают и перевозят при низких температурах. На таможне груз с мимозой считается приоритетным и проходит проверку в первую очередь, чтобы цветы не успели испортиться и добрались до покупателей в своем первозданном виде.

© Фото: Южное таможенное управление