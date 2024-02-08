Символ 8 марта – мимоза, которая на самом деле акация

Мимоза – нежный и романтичный цветок, который стал символом Международного женского дня с середины прошлого века. Сложное в транспортировке и неприхотливое в уходе растение, которое многие любят за аромат и ассоциацию с приходом весны.
Ходят легенды, что в честь этого цветка был назван слоеный салат "Мимоза". Именно ярко желтые соцветия стали вдохновением для финального штриха в рецепте – украшения яичным желтком.
Даже Булгаков в своем бессмертном произведении "Мастер и Маргарита" упоминал мимозу, как символ весны.
"Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы!"
– Михаил Булгаков, "Мастер и Маргарита"
И все же отвратительными эти цветы нельзя назвать, что бы ни говорил Мастер.
Правда, в названии растения произошла путаница, и сейчас под видом мимозы продается совершенно другое, но не менее красивое растение.
Когда начинается сезон мимозы?
Цветение мимозы на Черноморском побережье начинается с января и продолжается до середины марта.
Первые цветы из Абхазии начинают привозить с конца января и начала февраля.
В 2024 году первую мимозу привезли из Абхазии в Россию 2 февраля. За первые две недели поставок на российские прилавки попали больше 27 т цветов.
Где сейчас цветет мимоза?
Цветущую мимозу с начала января по март можно найти в Сочи и Абхазии.
К сожалению, не на каждой улице черноморского курорта можно встретить это цветущее дерево. Но местные жители и осведомленные туристы знаю несколько локаций, где можно насладиться ароматом и видом мимозы.
Места, где произрастает мимоза в Сочи:
- приморская набережная;
- завокзальный мемориал;
- территория санатория имени Орджоникидзе;
- орнитологический парк в Адлерском районе;
- курортный городок в Адлере;
- Сочи Парк отель в Сириусе;
- Имеретинская набережная.
Когда начинает все цвести в Абхазии?
Период цветения мимозы в Абхазии начинается примерно одновременно с сочинским побережьем.
Пиком ее цветения считается середина февраля. В это же время начинают зацветать первоцветы – подснежники, примулы, цикламены, зимовники.
Полоса цветения начинается от моря, где воздух прогревается быстрее, и поднимается выше в горы. На высоте 1700 метров последние первоцветы можно найти в середине июня.
Почему нельзя продавать мимозу?
Итак, с мимозой достаточно часто происходит путаница. Помимо того, что она оказалась вовсе не мимозой, а акацией, несколько лет назад выяснилось, что в России запретили ввоз мимозы. Вот только речь идет совсем не о желтых соцветиях, а о мимозе хостилис, которая чаще всего произрастает в Мексике и Бразилии.
Растение в своем составе имеет вещества, которые воздействуют на психику, поэтому оно было внесено в перечень запрещенных к транспортировке предметов.
Почему именно мимозы на 8 Марта?
В начале прошлого века после ряда митингов за права женщин, прокатившихся по Америке и Европе, в царской России установили празднование Международного дня работниц. После двадцатого года он был переименован в Международный женский день.
По одной из версий мимоза стала символом празднования 8 марта с подачи Надежды Крупской, жены Владимира Ленина. Она считала, что лучший подарок для женщины, – это цветы.
В послевоенное время мимоза была самым доступным цветком, который произрастал на Черноморском побережье и зацветал одним из первых, как раз к празднованию Международного женского дня. Позволить такой подарок мог каждый советский гражданин.
Что продают под видом мимозы?
Ярко-желтые пушистые соцветия, хоть отдаленно и напоминают настоящую мимозу, но отнюдь ей не являются.
Дерево, на котором произрастают цветы, именуемые в России мимозой, называется акацией серебристой из подсемейства Мимозовых. Первый куст этого дерева был завезен в Россию из Австралии и посажен в конце 19 века.
Настоящая же мимоза имеет небольшие круглые соцветия розового цвета. Полное название – мимоза стыдливая – она получила из-за того, что при прикосновении к ее листьям они начинают складываться. Дерево произрастает на территории Африки, Северной Америки и Азии.
Откуда привозят мимозу в Россию?
Чаще всего российские цветочники получают абхазскую мимозу. Транспортируют ветки по-особому – их герметично упаковывают и перевозят при низких температурах. На таможне груз с мимозой считается приоритетным и проходит проверку в первую очередь, чтобы цветы не успели испортиться и добрались до покупателей в своем первозданном виде.