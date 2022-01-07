Вестник Кавказа
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Абхазская мимоза торопится в Россию

Абхазская мимоза торопится в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году первые партии мимозы из Абхазии рекордно рано стали завозить на территорию России. Из-за теплой погоды сезон цветения деревьев начался в этом году значительно раньше.

Первая партия абхазкой мимозы была доставлена через таможню Краснодарского края значительно раньше положенного срока. Все из-за того, что в регионе установилась теплая погода. Раньше первые поставки осуществлялись в середине февраля. 

За первую неделю этого месяца через краснодарскую таможню провезли почти 400 кг букетов. 

"Мимозу везут во все регионы страны, как коммерческими партиями, так и небольшими букетами для личных целей. Для сохранения товарного вида нежные и хрупкие цветы нуждаются в особых условиях транспортировки"

- пресс-служба таможни Краснодарского края 

Герметично упакованные букеты перевозят при низких температурах. На таможенных постах такие поставки проверяются в кратчайшие сроки. 

В прошлом году из Абхазии на территорию России было привезено 200 тонн цветов. 

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