Абхазская мимоза торопится в Россию

В этом году первые партии мимозы из Абхазии рекордно рано стали завозить на территорию России. Из-за теплой погоды сезон цветения деревьев начался в этом году значительно раньше.

Первая партия абхазкой мимозы была доставлена через таможню Краснодарского края значительно раньше положенного срока. Все из-за того, что в регионе установилась теплая погода. Раньше первые поставки осуществлялись в середине февраля.

За первую неделю этого месяца через краснодарскую таможню провезли почти 400 кг букетов.

"Мимозу везут во все регионы страны, как коммерческими партиями, так и небольшими букетами для личных целей. Для сохранения товарного вида нежные и хрупкие цветы нуждаются в особых условиях транспортировки"

- пресс-служба таможни Краснодарского края

Герметично упакованные букеты перевозят при низких температурах. На таможенных постах такие поставки проверяются в кратчайшие сроки.

В прошлом году из Абхазии на территорию России было привезено 200 тонн цветов.