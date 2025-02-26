Вестник Кавказа

Школы Ставрополя ушли на удаленку

Школы Ставрополя ушли на удаленку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Занятия в школах Ставрополя для второй смены учеников отменили из-за сильного ветра, также на удаленку ушла вторая смена учеников Шпаковского округа края. Завтра все уроки для школьников края тоже пройдут в дистанционном формате.

Для школьников Ставрополя наступили вынужденные каникулы – причиной этого стал ураганный ветер, сообщил в своем Telegram-канале глава краевой столицы Иван Ульянченко.

"В связи с ухудшением погодных условий, сильным порывистым ветром сегодня в Ставрополе отменяется вторая смена в школах. Завтра во всех школах города обучение пройдет в дистанционном формате"

- Иван Ульянченко

Занятия второй смены сегодня отменили не только в школах Ставрополя, но и в Шпаковском округе края, сообщил глава администрации региона Игорь Серов, передает "АиФ-Ставрополье".

А вот детские сады в краевом центре будут работать по обычному графику: решение об их посещении будут принимать сами родители, - написал глава Ставрополя.

Погода в Ставрополе разгулялась не на шутку: все  экстренные службы города переведены в режим повышенной готовности, поскольку с ночи в краевой столице бушует сильный ветер, добавил глава города.

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