Вестник Кавказа

Синоптики пообещали Ставрополью ураганный ветер

Синоптики пообещали Ставрополью ураганный ветер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже завтра, 5 марта, в значительной части Ставропольского края ожидается ураганный ветер, скорость которого будет достигать 20 метров секунду, говорится в штормовом предупреждении, объявленном синоптиками.

Жителям северной и северо-западной частей Ставропольского края следует подготовиться к ураганному ветру, который уже завтра обрушится на регион, говорится в штормовом предупреждении, объявленном сегодня синоптиками, сообщила пресс-служба краевого Гидрометцентра.

Очень сильный холодный западный ветер задержится в регионе как минимум на два дня – в порывах его скорость будет достигать 30 м/с, а это больше 100 км/ч, при таких порывах возможны любые катаклизмы, предупредили и в краевом МЧС, передает "АиФ-Ставрополье".

Спасатели призвали ставропольцев быть предельно внимательными и при возможности не покидать свои дома без крайней необходимости. Если же обойтись без этого никак нельзя, следует помнить о том, что ветер такой силы способен не только срывать провода и дорожные знаки, но и крыши домов, а также с легкостью выбивать стекла и оконные рамы даже в капитальных строениях, напомнили в краевом управлении МЧС России.

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