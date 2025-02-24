Все жители КЧР получат беспроводной интернет к 2030 году

Абсолютно все жители КЧР смогут полноценно пользоваться интернетом к 2030 году. На сегодняшний день беспроводного интернета нет примерно в пяти населенных пунктах республики.

Полноценно пользоваться интернетом смогут все живущие в Карачаево-Черкесии уже в течение ближайших нескольких лет, рассказал глава регионального Минцифры Валерий Медовый.

По его словам, работа будет вестись в рамках соответствующего проекта, который называется "Устранение цифрового неравенства".

Министр добавил, что на данный момент лишь около пяти населенных пунктов лишены полноценного интернета. Медовый подчеркнул, что подчиненное ему ведомство работает над этой проблемой.

"К 2030 году абсолютно все населенные пункты КЧР будут оснащены беспроводным интернетом"

– Медовый

По словам главы Минцифры, в проекте задействованы населенные пункты, в которых живут самое большее 500 человек.