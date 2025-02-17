Вестник Кавказа

Шесть поселков в КБР получили быстрый интернет в 2024 году

Шесть поселков в КБР получили быстрый интернет в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Быстрый интернет провели в шесть отдаленных поселков Кабардино-Балкарии в прошедшем году. Подробности рассказал глава республики.

За 2024 год несколько отдаленных населенных пунктов в Кабардино-Балкарии (КБР) были обеспечены качественным и быстрым интернетом, рассказал глава республики Казбек Коков.

"В прошлом году высокоскоростным интернетом были обеспечены Верхний Чегем, Эльтюбю, Залукодес, Дженал, Ташлы-Тала и Дальнее"

- Казбек Коков

Он передал, что одно из главных направлений деятельности республиканского Минсвязи – появление интернета и улучшение его качества на территории всего региона, включая и отдаленные поселения.

Хорошая связь и интернет особенно важны для сферы образования и здравоохранения, добавил Казбек Коков на встрече с главой Минсвязи КБР Аскером Бозиевым сегодня.

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