Больше молока произвели в КБР в 2024 году

Рост производства молочной продукции произошел в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2024 году: было изготовлено свыше 37 тыс т товара, что на 11% больше показателей 2023 года, рассказали в республиканском Минсельхозе.
"Производство питьевого молока и сливок выросло в Кабардино-Балкарии по итогам 2024 года. Предприятиями отрасли выпущено порядка 37 тысяч тонн молока питьевого, что составляет 111% к уровню 2023 года, информирует Северо-Кавказстат"
- Минсельхоз КБР
Питьевых сливок было произведено около 127 тыс т, что на 37% больше, чем в 2023 году.
В минувшем году КБР показало общий рост производства продуктов питания: он составил 2,8%.
Напомним, что в Чегемском районе республики начнет работать новое большое хранилище фруктов. Оно будет вмещать около 5,3 тыс тонн плодов.