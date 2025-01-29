Вестник Кавказа

Больше молока произвели в КБР в 2024 году

Больше молока произвели в КБР в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2024 году Кабардино-Балкария увеличила производство молока на 11% и выпустила 37 тыс т продукции. Также республика нарастила изготовление питьевых сливок.

Рост производства молочной продукции произошел в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2024 году: было изготовлено свыше 37 тыс т товара, что на 11% больше показателей 2023 года, рассказали в республиканском Минсельхозе.

"Производство питьевого молока и сливок выросло в Кабардино-Балкарии по итогам 2024 года. Предприятиями отрасли выпущено порядка 37 тысяч тонн молока питьевого, что составляет 111% к уровню 2023 года, информирует Северо-Кавказстат"

- Минсельхоз КБР

Питьевых сливок было произведено около 127 тыс т, что на 37% больше, чем в 2023 году.

В минувшем году КБР показало общий рост производства продуктов питания: он составил 2,8%.

Напомним, что в Чегемском районе республики начнет работать новое большое хранилище фруктов. Оно будет вмещать около 5,3 тыс тонн плодов.

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