Яблоки КБР побили рекорд по урожаю

Садоводы Кабардино-Балкарии в прошлом году поставили новый рекорд по урожайности яблок. Расширяется география поставок – яблоки из КБР поступают почти в 50 российских регионов.

Свыше миллиона тонн яблок было собрано осенью прошлого года, рассказали в Минсельхозе Кабардино-Балкарии.

В ведомстве уточнили, что по сравнению с позапрошлым годом урожай оказался больше почти на треть и поставил абсолютный рекорд для региона.

В министерстве заверили, что все собранные плодовые перед тем, как отправиться потребителям в другие регионы, проверяется по всем требуемым показателям.

С каждым годом, уточнили в Минсельхозе, КБР поставляет все больше и больше яблок. Так, управление Россельхознадзора по СКФО сообщает, что в прошлом году его специалисты проверили почти 133 тыс т фруктов, которые должны были отправиться в регионы РФ – это на 17% больше, чем в 2023 году, пишет ТАСС.

Кроме того, растет число субъектов, жители которых получают возможность наслаждаться яблоками из КБР. В позапрошлом году их получали 36 регионов страны, в минувшем году яблоки отправились в 49 регионов.