Вестник Кавказа

Дзюдоисты из Грузии выиграли девять медалей Кубка Европы

Дзюдоисты из Грузии выиграли девять медалей Кубка Европы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия подтвердила статус одного из мировых центров дзюдо: сборная страны стала второй на европейском первенстве в Испании.

Спортсмены из Грузии добыли четыре золотых, две серебряных и три бронзовых медали на прошедшем в Испании Кубке Европы. 

Сообщается, что в общекомандном зачете сборная Грузии стала второй. 

Особо успешным было выступление грузинской дружины в весовой категории 90 кг. Здесь спортсмены завоевали сразу четыре награды.  

У Грузии давние традиции дзюдо, сборная страны одна из сильнейших в Европе. Например, на Олимпиаде в Токио дзюдоисты из Грузии выиграли четыре медали, добыв золото, серебро и две бронзы.

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