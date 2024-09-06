Дзюдоисты из Грузии выиграли девять медалей Кубка Европы

Грузия подтвердила статус одного из мировых центров дзюдо: сборная страны стала второй на европейском первенстве в Испании.

Спортсмены из Грузии добыли четыре золотых, две серебряных и три бронзовых медали на прошедшем в Испании Кубке Европы.

Сообщается, что в общекомандном зачете сборная Грузии стала второй.

Особо успешным было выступление грузинской дружины в весовой категории 90 кг. Здесь спортсмены завоевали сразу четыре награды.

У Грузии давние традиции дзюдо, сборная страны одна из сильнейших в Европе. Например, на Олимпиаде в Токио дзюдоисты из Грузии выиграли четыре медали, добыв золото, серебро и две бронзы.