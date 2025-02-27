Ярмарки цветов начнут радовать жителей Ставрополя с 6 марта

Цветочная ярмарка откроется в Ставрополе 6 марта. Функционировать будут 29 торговых точек. Ярмарка будет работать до 8 марта включительно.

Ставропольский мэр Иван Ульянченко анонсировал скорое открытие в Ставрополе праздничной цветочной ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба градоначальника.

Глава городка сказал, что в городе состоятся праздничные ярмарки с участием местных флористов. Торговые точки будут установлены в 3 районах Краснодара, а общее количество 29.

Градоначальник подчеркнул, что все торговые цветные точки будут работать до 8 марта включительно. В этот же день на площади 200-летия пройдет большая продовольственная ярмарка.