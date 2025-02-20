Вестник Кавказа

Ярмарка цветов порадует Геленджик

Продажа цветов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Геленджике развернется ярмарка цветов. Она будет приурочена к Международному женскому дню. Торговые точки откроются 6 марта.

Цветочная ярмарка порадует жителей и гостей Геленджика на этой неделе, ее развернут на Платановой аллее, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Как отметили в администрации, ярмарка будет приурочена к Международному женскому дню. Граждане смогут купить самые красивые букеты и композиции.

Торговые точки откроются для клиентов 6 марта в 8:00 мск, а рабочий день продлится до 19:00. Сама ярмарка будет функционировать до 8 марта включительно.

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