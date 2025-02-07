Вестник Кавказа

Дагестанцев порадуют почти 200 ярмарками в 2025 году

Дагестанцев порадуют почти 200 ярмарками в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане в 2025 году организуют почти 200 ярмарок сельскохозяйственной продукции. Они пройдут практически во всех районах и городах.

В Дагестане сформирован план организаций ярмарок на текущий год, сообщает пресс-служба республиканского министерства промышленности и торговле.

Как отметили в ведомстве, жителей городов и районов региона порадуют традиционными и регулярно действующими площадками, а также праздничными ярмарками.

В Минпромторга Дагестана подчеркнули, что в этом году в республике планируется организовать 193 ярмарок сельскохозяйственной продукции, все они включены в план.

Подчеркивается, что мероприятия состоятся практически во всех районах и городах Дагестана. Там же добавили, что некоторые ярмарки будут проводиться ежедневно.

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