Новую ярмарку развернут в столице Ставрополья

Очередная ярмарка выходного дня состоится 8 февраля в Ставрополе. Теперь проведением мероприятий будет заниматься организация "Ставропольские ярмарки".
Жителей и гостей Ставрополя порадуют традиционной ярмаркой выходного дня, сообщает пресс-служба городской администрации.
Все торговые точки развернутся на улице Васильева 35/1. Посетителей ждут свежие овощи и фрукты, мясные деликатесы и молочная продукция от местных производителей.
Отмечается, что организацией ярмарок теперь будет заниматься автономная некоммерческая организация "Ставропольские ярмарки".
Подчеркивается, что данная организация будет отвечать за развитие рынка, создание здоровой конкуренции, поддержание чистоты и порядка на площадках.