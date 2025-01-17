Традиционная ярмарка порадует Ставрополь

Новая ярмарка выходного дня состоится 25 января в Ставрополе. Жители и гости города смогут купить свежие товары по низким ценам.
В Ставрополе организуют очередную ярмарку выходного дня, сообщает пресс-служба городской администрации.
Все торговые площадки будут установлены на улице Васильева 35/1. Сама ярмарка состоится 25 января.
Местные производители порадуют жителей и гостей города свежими фруктами и овощами, а также мясными, молочными и хлебобулочными изделиями.
Кроме того, на ярмарке можно будет приобрести рыбу, мед, орехи и многое другое по низким ценам.