Вестник Кавказа

Ярмарка выходного дня порадует ставропольчан

Тбилисоба
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Ярмарка выходного дня пройдет 18 января в Ставрополе. Жители и гости смогут приобрести товары местного производства по доступным ценам.

Очередная продовольственная ярмарка выходного дня развернется 18 января на улице Васильева в Ставрополе, пишет пресс-служба городской мэрии.

Власти заявили, что подобные мероприятия положительно сказываются на ценообразовании в городе и снабжают жителей и гостей Ставрополя качественной продукцией.

Отмечается, что покупателям выпадет возможность приобрести овощи и фрукты, а также мясо, молочные и хлебобулочные товары от местных производителей.

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко подчеркнул, что все продавцы обладают разрешением на продажу своих товаров. Он предостерег от покупок незаконных уличных торговцев.

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