Жителей Ставрополя ожидает первая зимняя ярмарка

В Ставрополе 7 декабря состоится ярмарка выходного дня. Для жителей и гостей города продолжит действовать акция "Овощи к подъезду".

Первая зимняя ярмарка выходного дня "Покупай ставропольское" пройдет 7 декабря в Ставрополе, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Торговая площадка будет установлена на улице Васильева, 35/1. Здесь свою продукцию представят местные производители и фермерские хозяйства.

Жителям и гостям города выпадет возможность приобрести фрукты и овощи, мясную и молочную продукции, выпечку и другие товары по низким ценам.

Помимо этого, власти заявили, что в городе продолжает действовать акция "Овощи к подъезду". Открыто свыше 60 торговых точек.

Мэрия добавила, что подобные мероприятия положительно сказываются на ценообразовании в городе.