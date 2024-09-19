Вестник Кавказа

Купить елку и украшения можно будет на ярмарке в Невинномысске

Купить елку и украшения можно будет на ярмарке в Невинномысске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Предновогоднюю ярмарку анонсировали в мэрии Невинномысска. Кроме традиционных товаров – свежих продуктов от местных фермеров и производителей – на ней можно будет купить зеленую елку, главный символ Нового года.

Полезные продукты, изготовленные на Ставрополье, а также елку и новогодние украшения смогут приобрести все желающие на предновогодней ярмарке в Невинномысске, сообщили власти города.

Радостное событие организуют в субботу 21 декабря. Ярмарка раскинется на площади у ДК Химиков.

На ней будут продаваться мясо, рыба, молочная продукция, сладости и разнообразные хлебные изделия – все от местных производителей.

"Также можно будет купить новогоднюю елку и украшения"

– мэрия Невинномысска

Покупки можно будет начинать совершать с девяти часов утра.

В администрации предупредили фермеров, что для продажи своих товаров на ярмарке надо будет заранее зарегистрироваться.

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