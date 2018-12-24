Вестник Кавказа

Новый промпарк достроили в Крыму

Новый промпарк достроили в Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спустя 6 лет в Крыму достроили промышленный парк "Феодосия". На работы было потрачено около 1,2 млрд рублей.

В Крыму появился новый промышленный парк "Феодосия". Его строительство шло около 6 лет, рассказали в региональном Минстрое.

"Индустриальный парк "Феодосия", Республика Крым, введен в эксплуатацию, в настоящее время осуществляется передача балансодержателю АО "Корпорация развития Республики Крым"

- Минстрой Крыма

Объект начали возводить еще в 2019 году по госпрограмме развития Крыма. Он стоит на площади 122 га и включает в себя газопровод, системы теплоснабжения, канализации и другую инфраструктуру. На работы было потрачено около 1,2 млрд рублей.

Напомним, что в республике также построят большой курорт под названием "Золотые пески". Он появится около Евпатории и будет стоить порядка 60 млрд рублей.

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