Вестник Кавказа

Курорт "Золотые пески" в Крыму построят за 60 млрд рублей

Курорт "Золотые пески" в Крыму построят за 60 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Крыму построят новый морской курорт под названием "Золотые пески". Он расположится около Евпатории. Инвестиции в объект достигнут 60 млрд рублей.

Морской курорт "Золотые пески" появится в Крыму. Его строительство инициировано по поручению президента РФ Владимира Путина, рассказал глава региона Сергей Аксенов.

"Это большой комплекс со спортивными, развлекательными, образовательными объектами и общественными пространствами на территории площадью 226 га между городами Саки и Евпатория. Сейчас идет детализация и работа по проектированию"

- Сергей Аксенов

В строительство объекта вложатся как частные инвесторы, так и государство. Объем вложений на данный момент оценивается в 60 млрд рублей. Доходы от курорта будут поступать в бюджет региона, отметил Сергей Аксенов.

Кроме того, для нового комплекса будет обновлена дорога в Евпатории, длина которой составляет 18 км. Также будет проведен перенос трассы, идущей вдоль побережья для создания променадной зоны. Проект планируют завершить к 2029 году.

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