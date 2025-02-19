Вестник Кавказа

Курортный сезон для Крыма и Сочи пройдет благоприятно – вице-премьер

Пляж в Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Вице-премьер РФ пророчит Крыму и Сочи благоприятное проведение курортного сезона. Вопрос с Анапой и Темрюкским районом, где еще собирают мазут, решится позже.

Летний сезон в Крыму и Сочи начнется и пройдет благоприятно. Пляжи Анапы и Темрюкского района будут оценены позже, рассказал вице-премьер РФ Виталий Савельев.

"Прогнозы по рискам в Сочи, Сочинском районе (Джубга, Туапсе, Геленджик и др.), Крыму и Севастополе благоприятны. По Анапе и Темрюкскому району оценку по допуску пляжей к сезону будем проводить дополнительно"

- Виталий Савельев

Он передал, что Роспотребнадзора будет решать, когда и каком формате откроется сезон.

Ранее Виталий Савельев передал, что купальный сезон на Черном море в 2025 году состоится, несмотря на ситуацию с разливом мазута в Керченском проливе.

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