Грузия нарастила экспорт фундука

За минувшее полугодие Грузия поставила на мировой рынок 13,7 тыс т фундука. Рост экспорта составил 18% по сравнению с прошлым годом.

Грузия увеличила зарубежные поставки фундука, следует из сообщения Минсельхоза страны.

С начала августа 2024 года по начало марта 2025 года на экспорт было отправлено 13,7 тыс т фундука, это превышает показатели за аналогичный период предыдущего года на 18%.

В стоимостном выражении экспорт ореха вырос на 36%, до $84,4 млн. Основным покупателем грузинского фундука стали страны Евросоюза.