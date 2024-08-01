Вестник Кавказа

В Ингушетии строится завод по переработке ореха

В Ингушетии строится завод по переработке ореха
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Завод, на котором будут перерабатывать грецкий орех, появится в Ингушетии. Ожидается, что предприятие будет запущено в 2029 году.

В Ингушетии продолжаются работы по строительству завода по переработке ореха, первый этап завода могут запустить в 2029 году, информирует Минсельхоз республики.

Строительство началось в 2022 году, инвестор проекта - ООО "Ореховый сад". Ранее работы были приостановлены, в 2025 году их планируют возобновить.

"С наступлением благоприятных погодных условий будут завершены земляные работы и начаты основные строительные работы. Сроки реализации проекта изменились минимум на два года, сдача первого этапа планируется в конце 2029 года"

– ведомство

На предприятии будут выпускать сушеный грецкий орех, карамелизованные орехи, масло грецкого ореха холодного отжима, а также молоть скорлупу.

Изначально запустить завод хотели в 2027 году, теперь сроки отодвинулись, а объемы требуемых инвестиций практически удвоились и приблизились к 200 млн рублей, передает РБК Кавказ.

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