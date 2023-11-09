Грецкий орех попал в центр внимания фермеров Ингушетии

Власти Ингушетии стали обращать пристальное внимание на развитие сельского хозяйства региона. Одним из направлений стало восстановление ореховых садов. В будущем это может привести к тому, что республика сможет сама себя обеспечивать этой продукцией, а позже продавать другим регионам.

Грецкий орех стал одним из перспективных продуктов для ингушских фермеров. Через два или три года республика сможет выйти на самообеспечение этой культурой, рассказали власти Ингушетии.

"Благоприятные климатические условия с теплым, влажным летом и относительно мягкой зимой идеально подходят для культивирования грецкого ореха"

- глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

Власти разработали проект, согласно которому начнется восстановление заброшенных ореховых садов. Помогать в этом непростом деле будет местный бизнес.

Уже есть один яркий пример – предприниматель Беслан Илиев, глава компании "Илиев Продукт". Его предприятие располагается на 124 га, часть из которых является лесом. Ему была передана ореховая роща, которая была заброшена более 30 лет назад. Ее организовали еще в 1970-х годах при советской власти.

Сейчас там растет более 3 тыс ореховых деревьев. Совсем скоро начнется сбор урожая. В планах у Илиева собраться более 35 т продукции.

Согласно его прогнозам Ингушетия уже скоро сможет обеспечивать всю республику грецким орехом, а потом и вовсе выйти на общероссийский рынок.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что грецкий орех – высокодоходная культура, поэтому он привлекателен для инвестиций.