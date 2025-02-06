Алматы избавляют от незаконных торговых точек

Власти казахстанского мегаполиса Алматы активизируют работу по демонтажу незаконных торговых павильонов – город уже избавили от 300 таких объектов, а за десять дней уберут оставшиеся 210 незаконно возведенных торговых киосков.

Власти Алматы планируют активизировать работу по демонтажу незаконно установленных на улицах мегаполиса торговых объектах: планируется, что в ближайшие десять дней город избавят от еще 210 таких торговых точек, заявили в городском акимате.

Из города уже убрали более 300 объектов и 222 игровых автомата (силомера), которые самовольно установили предприниматели на землях государственного фонда, передает Sputnik Казахстан.

То, что в городе стало просторнее и чище, отмечают и сами жители, в том числе Медеуского района города, где такие работы практически завершились.

Впрочем, мегаполис избавляют не только от "левых" киосков - рабочая группа при акимате уже выявила 32 капитальных строения, которые тоже возведены незаконно – решать их судьбу по поданным искам будет суд.

Оставшиеся в городе 210 нестационарных торговых объектов уберут до 15 марта, добавили в акимате.