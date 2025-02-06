Алматы избавляют от незаконных торговых точек

Власти Алматы планируют активизировать работу по демонтажу незаконно установленных на улицах мегаполиса торговых объектах: планируется, что в ближайшие десять дней город избавят от еще 210 таких торговых точек, заявили в городском акимате.
Из города уже убрали более 300 объектов и 222 игровых автомата (силомера), которые самовольно установили предприниматели на землях государственного фонда, передает Sputnik Казахстан.
То, что в городе стало просторнее и чище, отмечают и сами жители, в том числе Медеуского района города, где такие работы практически завершились.
Впрочем, мегаполис избавляют не только от "левых" киосков - рабочая группа при акимате уже выявила 32 капитальных строения, которые тоже возведены незаконно – решать их судьбу по поданным искам будет суд.
Оставшиеся в городе 210 нестационарных торговых объектов уберут до 15 марта, добавили в акимате.