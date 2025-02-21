Махачкалу избавили от очередного самостроя

Мэрия дагестанской столицы снесла незаконно построенную многоэтажку на улице Чайкиной – несмотря на решение суда, собственник этим не озаботился, очевидно полагая, что демонтажа удастся избежать.

Жителей дагестанской столицы избавили от незаконно возведенного в городе многоквартирного дома на улице Лизы Чайкиной – его снесли по решению суда, сообщает администрация Махачкалы.

"Снос стал примером того, что подобные мероприятия должны проводиться в соответствии с законом – с соблюдением всех процедур и требований. Это помогает соблюдать законодательство и поддерживать порядок в градостроительной сфере"

- администрация Махачкалы

Здание было построено самовольно, но собственник не стал его демонтировать, очевидно надеясь на то, что ему удастся отстоять капитальное сооружение. Однако этим занялась администрация города, которая привлекла для демонтажа квалифицированного подрядчика, все работы велись с соблюдением всех норм и правил безопасности, передает "АиФ-Дагестан".

Также город избавили от незаконного трехэтажного здания на проспекте Насрутдинова и гаражей на проспекте Шамиля, заявил начальник отдела координации капитального строительства администрации Магомед Магомедалиев.