Небольшой пожар успешно потушили в Крыму

Возгорание произошло сегодня утром в восточной части Крыма. К счастью, здание, которое загорелось, на данный момент не используется, и в нем никого не было.

Пожар случился сегодня рано утром в городе Старый Крым, видео с места событий опубликовало крымское МЧС.

В ведомстве уточнили, что пламя охватило здание, которое сейчас никто не использует. Высота этого заброшенного строения составляет один этаж.

Огонь успел разойтись на площади 5 "квадратов". Его тушили три человека.

В результате никто не пострадал. Отчего началось возгорание, пока неизвестно, это выяснят специалисты.