Ночной пожар в Новороссийске унес жизнь человека

Хозпостройка в селе Убых в Новороссийске загорелась сегодня ночью. В результате происшествия погиб человек. Пожар уже потушен.

Ночью в селе Убых в Новороссийске разгорелся пожар на хозяйственной постройке, рассказали в МЧС Краснодарского края.

"Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что произошло возгорание на площади 15м2 в хозпостройке. Вскоре пожар был ликвидирован"

- МЧС Краснодарского края

В результате пожара погиб один человек. Спасатели предполагают, что причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.

В Краснодарском МЧС рекомендуют всегда соблюдать правила безопасности: не упускать из виду источник огня, правильно его разжигать и поставить извещатель о пожаре, чтобы спасатели могли вовремя среагировать на происшествие.