Ночной пожар в Новороссийске унес жизнь человека

Хозпостройка в селе Убых в Новороссийске загорелась сегодня ночью. В результате происшествия погиб человек. Пожар уже потушен.
Ночью в селе Убых в Новороссийске разгорелся пожар на хозяйственной постройке, рассказали в МЧС Краснодарского края.
"Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что произошло возгорание на площади 15м2 в хозпостройке. Вскоре пожар был ликвидирован"
- МЧС Краснодарского края
В результате пожара погиб один человек. Спасатели предполагают, что причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.
В Краснодарском МЧС рекомендуют всегда соблюдать правила безопасности: не упускать из виду источник огня, правильно его разжигать и поставить извещатель о пожаре, чтобы спасатели могли вовремя среагировать на происшествие.