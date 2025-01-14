Вестник Кавказа

Ночной пожар в Новороссийске унес жизнь человека

Ночной пожар в Новороссийске унес жизнь человека
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Хозпостройка в селе Убых в Новороссийске загорелась сегодня ночью. В результате происшествия погиб человек. Пожар уже потушен.

Ночью в селе Убых в Новороссийске разгорелся пожар на хозяйственной постройке, рассказали в МЧС Краснодарского края.

"Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что произошло возгорание на площади 15м2 в хозпостройке. Вскоре пожар был ликвидирован"

- МЧС Краснодарского края

В результате пожара погиб один человек. Спасатели предполагают, что причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.

В Краснодарском МЧС рекомендуют всегда соблюдать правила безопасности: не упускать из виду источник огня, правильно его разжигать и поставить извещатель о пожаре, чтобы спасатели могли вовремя среагировать на происшествие.

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