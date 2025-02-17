Авария забрала тепло из домов жителей Новороссийска

Аварийное отключение отопление произошло в домах Новороссийска. Без тепла остались 1,3 тыс местных жителей.
Более тысячи жителей Новороссийска остались без отопления из-за проблемы на трубопроводе, рассказали в администрации города.
"При обходе тепловой сети (...) обнаружено затопление тепловой камеры. Предположительно, дефект на подающем трубопроводе. С 18:00 мск приостановлено теплоснабжение 21 многоэтажного дома"
- администрация Новороссийска
Власти города уточнили, что без тепла остались свыше 1,3 тыс абонентов.
Сейчас специалисты проводят работы по откачке сети и пытаются определить характер повреждений. О сроках восстановления теплоснабжения не сообщается.