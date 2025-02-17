Вестник Кавказа

Авария забрала тепло из домов жителей Новороссийска

Батарея отопления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аварийное отключение отопление произошло в домах Новороссийска. Без тепла остались 1,3 тыс местных жителей.

Более тысячи жителей Новороссийска остались без отопления из-за проблемы на трубопроводе, рассказали в администрации города.

"При обходе тепловой сети (...) обнаружено затопление тепловой камеры. Предположительно, дефект на подающем трубопроводе. С 18:00 мск приостановлено теплоснабжение 21 многоэтажного дома"

- администрация Новороссийска

Власти города уточнили, что без тепла остались свыше 1,3 тыс абонентов.

Сейчас специалисты проводят работы по откачке сети и пытаются определить характер повреждений. О сроках восстановления теплоснабжения не сообщается.

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