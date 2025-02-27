Вестник Кавказа

Глава управления мэрии Еревана избежал ареста в Армении

Глава управления мэрии Еревана избежал ареста в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экс-руководитель управления ереванской мэрии не будет арестован. Ходатайство об избрании соответствующей меры пресечения отклонено.

Антикоррупционный комитет принял решение не арестовывать Арсена Карояна, возглавляющего управление коммунального хозяйства ереванской мэрии. Об этом 5 марта поведал на своих страницах в соцсетях пресс-секретарь муниципалитета Айк Костанян.

Он обратил внимание на то, что в отношении руководителя управления избраны следующие меры: административный надзор, залог и подписка о невыезде.

Напомним, в прошлом месяце правоохранителями были задержаны 8 работников мэрии, половину из которых впоследствии арестовали. Карояна схватили накануне.

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