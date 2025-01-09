Мэрия Еревана воспротивилась борьбе с коррупцией

Мэрия Еревана намерена бороться с действиями силовиков, которые видят коррупционеров только в ее составе, заявил столичный градоначальник Тигран Авинян.

Мэрии Еревана ничего не остается, кроме как объявить "контрнаступление" силовым структурам после очередного задержания одного из сотрудников столичного муниципалитета, заявил ереванский градоначальник Тигран Авинян, сообщает армянская газета "Жоховурд".

Как отмечает издание, с 2023 года мишенью в рамках "шоу по борьбе с коррупцией" всегда становилась столичная мэрия, и создавалось впечатление, будто эта борьба ограничивается только преследованием городской администрации, передает Sputnik Армения.

В то же время в самой столичной администрации уверены, что задержания безосновательны, а Авинян вообще назвал действия правоохранительных структур политически мотивированными, добавив, что задержание главы управления коммунальных услуг стало последней каплей, переполнившей его чашу терпения.

В ереванской мэрии ходят слухи, что градоначальник теперь перейдет в "наступление" на силовиков – он уже поручил сотрудникам докладывать даже о самых мелких просьбах представителей правоохранительной системы.

Причина такого решения мэра понятна - многие производства ведомства остаются в подвешенном состоянии, поскольку возглавляющих их чиновников держат под арестом. Все это в мэрии рассматривают как метод политического давления, пишет издание.