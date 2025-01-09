Вестник Кавказа

Мэрия Еревана воспротивилась борьбе с коррупцией

Тигран Авинян
© Фото: пресс-служба мэрии Еревана
Мэрия Еревана намерена бороться с действиями силовиков, которые видят коррупционеров только в ее составе, заявил столичный градоначальник Тигран Авинян.

Мэрии Еревана ничего не остается, кроме как объявить "контрнаступление" силовым структурам после очередного задержания одного из сотрудников столичного муниципалитета, заявил ереванский градоначальник Тигран Авинян, сообщает армянская газета "Жоховурд".

Как отмечает издание, с 2023 года мишенью в рамках "шоу по борьбе с коррупцией" всегда становилась столичная мэрия, и создавалось впечатление, будто эта борьба ограничивается только преследованием городской администрации, передает Sputnik Армения.

В то же время в самой столичной администрации уверены, что задержания безосновательны, а Авинян вообще назвал действия правоохранительных структур политически мотивированными, добавив, что задержание главы управления коммунальных услуг стало последней каплей, переполнившей его чашу терпения.

В ереванской мэрии ходят слухи, что градоначальник теперь перейдет в "наступление" на силовиков – он уже поручил сотрудникам докладывать даже о самых мелких просьбах представителей правоохранительной системы.

Причина такого решения мэра понятна - многие производства ведомства остаются в подвешенном состоянии, поскольку возглавляющих их чиновников держат под арестом. Все это в мэрии рассматривают как метод политического давления, пишет издание.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
440 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новые задержания в мэрии Еревана: схвачен один чиновник

Новые задержания в мэрии Еревана: схвачен один чиновник

Полиция отпустила бывшего мэра Гюмри

Полиция отпустила бывшего мэра Гюмри

Экс-мэра задержали в Армении

Экс-мэра задержали в Армении

Государство получило имущество осужденного пожизненно Рауфа Арашукова

Государство получило имущество осужденного пожизненно Рауфа Арашукова

Вице-премьер Грузии отметил актуальность борьбы с коррупцией для &quot;Мечты&quot;

Вице-премьер Грузии отметил актуальность борьбы с коррупцией для "Мечты"

Арест бывшему экс-замглавы Минобразования продлили в Дагестане

Арест бывшему экс-замглавы Минобразования продлили в Дагестане

Чиновники мэрии задержаны в Ереване

Чиновники мэрии задержаны в Ереване

Армянские чиновники не торопятся бороться с коррупцией

Армянские чиновники не торопятся бороться с коррупцией

Прокуратура Ставрополья избавила край от 23 нечестных чиновников

Прокуратура Ставрополья избавила край от 23 нечестных чиновников

Преступления режима Саакашвили расследуют в Грузии

Преступления режима Саакашвили расследуют в Грузии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы