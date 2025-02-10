Вестник Кавказа

Ереван избежал транспортного коллапса из-за снегопада

Ереван избежал транспортного коллапса из-за снегопада
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аномальный снегопад, принесенный циклоном, не осложнил движение транспорта в Ереване: все улицы столицы Армении расчищены. Кроме того, в штатном режиме работает метро.

Транспорт свободно перемещается по основным улицам Еревана, несмотря на снегопад, заверили в мэрии города.

В администрации уточнили, что снег с дорог убирали всю ночь. В процессе участвовали 80 специальных машин, а также 300 коммунальщиков. Им удалось освободить от снежной стихии все ключевые улицы.

На данный момент идет работа на небольших улочках, чистятся также тротуары и спуски в подземные переходы.

В штатном порядке работает метро. Не повлиял снегопад и на работу аэропорта "Звартноц". Там оперативно были расчищены полосы, а все воздушные суда обработали антифризом. Информации о задержках рейсов нет.

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