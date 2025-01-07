Вестник Кавказа

Бросок снежка вылился в ранение подростка в Ереване

Снегопад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снегопад в Ереване обернулся уголовным преступлением, которое взрослый мужчина совершил в отношении подростка. Причиной нападения стал брошенный снежок.

Удар ножом получил тинейджер в Ереване за брошенный снежок, подробности ЧП рассказали в МВД Армении.

В ведомстве сообщили, что инцидент имел место во дворе одного из домов на улице Тигран Мец в центре армянской столицы. Известно, что юноша 16 лет бросил снежок, а 49-летний мужчина, его сосед, нанес ему удар ножом и попал в бедро.

Агрессор уже задержан и доставлен в органы. Орудие преступления пока ищут.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1045 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Полиция отпустила бывшего мэра Гюмри

Полиция отпустила бывшего мэра Гюмри

Экс-мэра задержали в Армении

Экс-мэра задержали в Армении

Пожар на коньячном заводе экс-депутата случился в Армении

Пожар на коньячном заводе экс-депутата случился в Армении

Более 300 машин спасли из снежного плена в Армении

Более 300 машин спасли из снежного плена в Армении

Перестрелка и поножовщина произошли на Зангезурском комбинате в Армении

Перестрелка и поножовщина произошли на Зангезурском комбинате в Армении

Стрельба под Ереваном: погиб человек

Стрельба под Ереваном: погиб человек

Канзас вооружит Армению

Канзас вооружит Армению

В Армении в ДТП погиб депутат парламента Мгер Саакян

В Армении в ДТП погиб депутат парламента Мгер Саакян

Небольшое землетрясение произошло около Спитака

Небольшое землетрясение произошло около Спитака

Пашинян впервые поручил женщине навести порядок в тюрьмах Армении

Пашинян впервые поручил женщине навести порядок в тюрьмах Армении

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы