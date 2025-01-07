Бросок снежка вылился в ранение подростка в Ереване

Снегопад в Ереване обернулся уголовным преступлением, которое взрослый мужчина совершил в отношении подростка. Причиной нападения стал брошенный снежок.

Удар ножом получил тинейджер в Ереване за брошенный снежок, подробности ЧП рассказали в МВД Армении.

В ведомстве сообщили, что инцидент имел место во дворе одного из домов на улице Тигран Мец в центре армянской столицы. Известно, что юноша 16 лет бросил снежок, а 49-летний мужчина, его сосед, нанес ему удар ножом и попал в бедро.

Агрессор уже задержан и доставлен в органы. Орудие преступления пока ищут.