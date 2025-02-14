Вестник Кавказа

Снег выпал в Сочи впервые за зиму

Снег выпал в Сочи впервые за зиму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи этой ночью выпал первый снег. Образовавшийся покров может вырасти, в ближайшие дни ожидается усиление похолодания.

Сочи накрыл снегопад в ночь на пятницу, температура воздуха ушла в минус. Сегодня улицы города побелели, поделился ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

"Похолодание на Юге России не только не заканчивается, оно продолжает усиливаться. Сегодня снегопады добрались до курортной столицы России"

– Михаил Леус

Он отметил, что этот снег - первый на курорте за всю зиму.

В ближайшие выходные на Кубани ожидается пик похолодания, вероятны двадцатиградусные морозы.

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