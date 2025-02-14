Снег выпал в Сочи впервые за зиму

В Сочи этой ночью выпал первый снег. Образовавшийся покров может вырасти, в ближайшие дни ожидается усиление похолодания.
Сочи накрыл снегопад в ночь на пятницу, температура воздуха ушла в минус. Сегодня улицы города побелели, поделился ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.
"Похолодание на Юге России не только не заканчивается, оно продолжает усиливаться. Сегодня снегопады добрались до курортной столицы России"
– Михаил Леус
Он отметил, что этот снег - первый на курорте за всю зиму.
В ближайшие выходные на Кубани ожидается пик похолодания, вероятны двадцатиградусные морозы.