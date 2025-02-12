Снегопад в Абхазии вызвал проблемы на автодорогах

В Абхазии выпало много снега за последние дни, из-за чего в прибрежных районах стало небезопасно на автомобильных дорогах. Также из-за погоды закрыт путь к озеру Рица.

Меры безопасности на дорогах в прибрежных районах Абхазии были усилены из-за продолжающегося снегопада, передал журналистам первый замначальника УГАИ республики Аслан Базба.

В частности, сейчас дорога к популярному у туристов озеру Рица закрыта.

"Неделю назад все службы были предупреждены. В случае необходимости наиболее сложные участки республиканской трассы будут обрабатываться песком, чтобы не возникало проблем с движением транспорта"

- Аслан Базба

Водители автомобилей должны быть особенно осторожными на дорогах, так как на них может образоваться гололедица, добавил Аслан Базба в разговоре с изданием Sputnik Абхазия.