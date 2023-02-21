Поставки мимозы из Абхазии выросли в пять раз с прошлого года

В этом году поставки абхазской мимозы в Россию начались рано на фоне теплой погоды. К настоящему времени поставки почти в пять раз выше, чем в прошлом году к середине февраля.

Абхазия нарастила экспорт мимозы на российский рынок в этом сезоне.

С начала 2025 года поставлено в РФ уже 17,7 т мимозы, что почти в пять раз больше прошлогодних показателей за аналогичный период (3,8 т) и в два раза больше, чем в 2023 году (7,4 т), информирует Государственный таможенный комитет Абхазии.

Всего в этом сезоне Абхазия может ввезти в Россию 200-250 т мимозы.

Отметим, что этой зимой на фоне аномально теплой погоды мимоза зацвела раньше обычного, что позволило открыть поставки весенних цветов уже с первых чисел февраля.