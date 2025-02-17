Вестник Кавказа

В МВД озвучили главную причину смертельных ДТП в России

Авария на трассе
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Более половины смертей, зафиксированных в авариях в России, происходит в результате лобовых столкновений. В связи с этим в МВД выступают за создание на трассах сотен мест для отдыха.

В России чаще всего люди гибнут в ДТП в результате лобовых столкновений машин. Об этом заявил первый замглавы МВД России.

"60%, к сожалению, у нас гибнут от лобовых столкновений. Большие расстояния, ночь, люди засыпают"

– Александр Горовой

Он акцентировал внимание на том, что в связи с этим министерство намерено добиваться реализации проекта по обустройству 500 площадок отдыха, которые будут располагаться на основных трассах страны.

Помимо этого, замминистра указал на то, что на сегодняшний день на российских дорогах существует свыше 4 тыс очагов аварийности.

Для того, чтобы снизить показатели аварийности, ведомство будет настаивать на изменении критериев оценки состояния дорог. В него, в частности, планируется включить обустройство переходов для пешеходов и разделительных полос.

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